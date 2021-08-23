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Открытая тренировка пройдет для всех желающих в День бокса в Петрозаводске

Новости. Спорт
17:20, 26 Августа 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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В День бокса родители смогут записать своих детей в секцию и познакомиться с петрозаводскими тренерами, сообщили в региональном министерстве образования и спорта.

Столица Карелии присоединится к празднованию Международного Дня бокса. В пятницу, 27 августа, в 17.00 на спортивной площадке рядом с Домом бокса в Петрозаводске пройдет открытая тренировка для всех желающих. У родителей и всех участников будет возможность пообщаться с тренерами спортивной школы и боксерских клубов города, а также записать детей в секции бокса на новый учебный год.

В этот же день в Москве на территории спорткомплекса «Лужники» пройдет матчевая встреча между сборными России и мира. В составе национальной сборной страны на ринг выйдет карельский боксер – мастер спорта России Константин Опольский.

Ранее жителей Петрозаводска приглашали пробежать 1 сентября «Километр здоровья».

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