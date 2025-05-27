Открытие дома-интерната в Костомукше перенесли на 2027 год

В ходе рабочей поездки в Костомукшу министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова проверила ход работ на строительном объекте.

В связи с корректировкой документов открытие объекта перенесли на 2027 год.

По плану, дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов в Костомукше будет крупнейшим учреждением социального обслуживания в Карелии за последние 30 лет.

«Интернат рассчитан на 200 мест, его территория составляет 3,5 гектара, площадь здания — около 17 тыс. кв. м. Здание трёхэтажное, все три этажа— жилые. Административные, технические помещения и пищеблок будут расположены в цоколе. Жилые комнаты двухместные, но есть и одноместные, во всех есть балкон. Во дворе – парк, спортплощадка с тренажёрами и участки для садоводства» — рассказала Ольга Соколова.

Сегодня на объекте уже возведён монолитный каркас здания. Возводят стены и устанавливают окна. Также идут работы с кровлей и с внутренними инженерными сетями.

В ближайшее время строители будут монтировать алюминиевые конструкции и витражи, внутреннюю отделку и отделку фасадов. На территории уже приступили к благоустройству территории.

Напомним, что недавно в Петрозаводске проверили, как идет строительство завода интерьерных элементов.