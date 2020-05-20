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"Даже если все откроется, народ первое время раздаст долги, потом начнет создавать кубышку," – бизнесмен Лукьянов о снятии ограничительных мер в Карелии

Новости. Общество
16:03, 20 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Известный карельский предприниматель Александр Лукьянов в интервью рассказал о том, что останется от бизнеса после снятия ограничительных мер.

Александр Лукьянов уже 28 лет занимается бизнесом, и на сегодняшний день входит в многочисленную группу тех, чьи предприятия закрыты или терпят убытки из-за коронавируса.

Власти обещают постепенное ослабление ограничительных мер. Скоро откроются торговые центры, за ними – туристические объекты, индустрия спорта. Потом откроют и общепит.

По словам бизнесмена, эти меры ни к чему не приведут, так как многие предприятия погибнут из-за снижения покупательной способности населения. 

"Я думаю, что открытие кафе и ресторанов ни к чему не приведет. Даже если все откроется, народ первое время раздаст долги, которые набрал, потом начнет создавать кубышку, потому что знает – это все может повториться. Люди начнут немного по-другому к деньгам относиться, еще меньше себе позволять. Поэтому никакого роста покупательной способности не будет, я считаю. Ну да, закончится карантин, человек выйдет на улицу, выдохнет после долгого застоя, сходит один раз в кафе – получить забытые ощущения, повстречаться с кем-то, выпить кофе с пирожным… И это все в первые две недели. А потом… – все. Я думаю, что государству так или иначе все равно придется помогать бизнесу, потому что в противном случае, он просто умрет... Уже сейчас в малый и средний бизнес никто не идет – новых предпринимателей практически не появляется. А после карантина это вообще никому не будет нужно. Бюджетник сегодня хоть что-то, но получает. И повторяется ситуация 90-х годов: нет, лучше работать на государство, это стабильнее… Или иди на госслужбу, или останешься без штанов", – отметил Александр Лукьянов.

Подробнее читайте в интервью "Все поняли, что от государства ждать нечего".

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