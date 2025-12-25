Открытие лыжного сезона на Кургане пройдет 29 декабря

Зимний сезон на Кургане откроется соревнованиями по лыжным гонкам.
К участию уже заявилось 88 участников. Регистрация продолжается, сообщили в Центре спортивной подготовки.
В программе сореваний гонки на несколько дистанций: 1,2, 3 и 5 км.
Дистанции фестиваля:
• 1 км — 2014–2015 г.р. (допуск возможен для 2016 г.р.)
• 2 км — девушки 2012–2013 г.р.
• 3 км — девушки 2010–2011 г.р.; 2008–2009 г.р.
• 3 км — юноши 2012–2013 г.р.; 2010–2011 г.р.
• 5 км — юноши 2008–2009 г.р.
В 9:00 начнет работу комиссия по допуску, выдача стартовых номеров. В 11:45 — торжественное открытие соревнований, а в 12:00 будет дан старт.
Регистрация открыта до пятницы, 26 декабря по ссылке. Ранее сообщалось, что сезон на Кургане откроется 14 декабря, но из-за отсутствия снега его перенесли.