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Новости. Экономика
09:22, 30 Августа 2018

Новый фирменный магазин "ССС" открывается в ТРК "ЛОТОС PLAZA"

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Компания "CCC" сообщает об открытии своего нового 26-го фирменного магазина в Петрозаводске.

Фирменный магазин "CCC" площадью 860 кв.м располагается на втором этаже ТРК "ЛОТОС PLAZA".

"CCC" – один из самых известных европейских обувных брендов успешно работает на рынке уже более 20 лет, имеет более 1000 магазинов в 17 странах Европы и успешно развивается в России.

В сети магазинов "CCC" представлен широкий ассортимент мужской, женской и детской обуви, большой выбор сумок, а также аксессуаров различных стилей и направлений по доступным ценам. Каждый сезон коллекция "CCC" обновляется на 1500-2000 моделей обуви, сумок и аксессуаров, дизайн которых создается с учётом самых модных и актуальных тенденций. Вся продукция изготавливается с применением современных технологий и отвечает высоким требованиям европейского качества.

В сети магазинов "CCC" представлены более 25 брендов, среди которых Lasocki - собственный бренд кожаной обуви и сумок, Jenny Fairy, Clara Barson, Nylon Red, Nelli Blu и многие другие, а также Rieker. Кроме того, "CCC" является официальным дистрибьютором ряда известных мировых производителей спортивной обуви: Adidas, Puma, Nike, Sprandi. Коллекцию детской обуви представляют такие бренды как Action Boy, Disney, Marvel, Walky.

Благодаря большому количеству преданных поклонников, которых становится всё больше и больше, открыт клуб "CCC". Вступив в него, вы становитесь настоящим привилегированным покупателем. Членство в клубе "ССС" дает Вам возможность получать исключительные скидки и знакомиться с новыми коллекциями, распродажами и дополнительными акциями бренда.

В честь открытия с 31 августа по 9 сентября компания "ССС" порадует всех гостей ТРК "ЛОТОС PLAZA" специальными скидками – 20% на весь ассортимент магазина. "ССС" – приходи получить больше!

Всю информацию о компании "ССС" возможно прочитать в официальных группах на Facebook или в VK или на фирменном сайте компании www.ccc.eu.

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