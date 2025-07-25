Открытия, кино и летучие мыши: житель Медвежьегорска показал, как восстанавливает финский военный объект

«Столица на Онего» побывала на новом туробъекте на горе Лысуха в Медвежьегорске, где местный энтузиаст Олег Савченко приводит в порядок финскую военную заброшку времен Великой Отечественной.

Олегу Савченко 56 лет, по профессии он машинист поезда. Он все еще работает на железной дороге, хотя уже 6 лет как вышел на пенсию. Живет в Медвежьегорске, рядом со знаменитыми финскими укреплениями на горе Лысуха в Медвежьегорске. Его дом находится как раз рядом с горой. Около этой горы он вырос, бегал пацаном по этим финским ДОТам, казарме в скале, приходил сюда во взрослом возрасте. Он знает тут каждый камень, каждое дерево. Это его дом, его родина.

Ближе к пенсии стал задумываться о каком-то другом деле, которым займется, когда закончит с тепловозами. За идеей далеко ходить не пришлось, в прямом смысле она оказалась рядом. Вместе с сыном Артемом и женой Ларисой решил ввязаться, можно сказать, в авантюру. А если по правде, осуществить мечту — превратить финские укрепления, которые больше 80 лет никому не нужны, в настоящий туробъект. Почему авантюра? Потому что все за свой счет и своими силами.

Никаких тайных спонсоров. Участок больше 14 гектар, огромная территория, которой никто не занимался десятилетиями. Обратился в правительство, взял его в аренду как инвестор.

«Столица на Онего» еще весной пообщалась с жителем Медвежьегорска, мы писали о его проекте. А летом он пригласил нас в гости посмотреть, что уже сделал и что планирует сделать. И мы поехали.

Читайте наш материал, что уже удалось сделать и что в планах.