Открыто движение по арочному мосту в Пряжинском районе

Раньше срока открыли мост через реку Кура в Пряжинском районе.

Мост через реку Кура выполнен с большим опережением графика и является последним этапом обновления дороги Видлица — Кинелахта — Ведлозеро, сообщили в Минтрансе Карелии.

- Строителями выполнен большой объём работ: удалён торф, вместо старой трехочковой трубы, которая не справлялась со своими функциями, возведён современный арочный мост, установлено барьерное ограждение, - говорится в сообщении.

Мост выглядит как благоустроенный участок дороги и прост в содержании благодаря отсутствию деформационных швов. При проезде не всегда сразу заметно, что это мостовое сооружение.