Открыто летнее расписание авиарейсов из Петрозаводска в Махачкалу

Самолеты из Петрозаводска в Махачкалу и обратно будут летать с мая по сентябрь.
Это будут субсидированные рейсы, уточнили в Минтрансе Карелии. Авиаперелёты по маршруту осуществляются при поддержке Федерального агентства воздушного транспорта.
Махачкала — столица Республики Дагестан. Напомним, впервые этот рейс был запущен в августе этого года. За 3 месяца им воспользовались более 1500 человек. Время в пути занимает около 4 часов.
Летнее расписание уже появилось на сайте авиакомпании. Летать самолеты будут по пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов сейчас — 10900. Актуальную информацию можно уточнить на официальных сайтах авиакомпании «Северсталь» и аэропорта «Петрозаводск».
Ранее было опубликовано летнее расписание авиарейсов из Петрозаводска в Минеральные Воды и Калининград. Также мы сообщали, что субсидируемые авиарейсы из Петрозаводска запустят по восьми новым направлениям.