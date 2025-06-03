здоровье работа экология
реклама на сайте
С 1 августа россияне смогут отказаться от рекламных рассылок
03.06.2025 09:30
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025 18:00

Открытое пианино на набережной починили и настроили

Новости. Общество
11:30, 15 Июня 2025
фото: Илья Тимин

Новости партнеров

Из-за влажности пианино в этом году страдает больше обычного.

Жители и туристы жалуются, что клавиши западают, предлагают использовать чехол. Но он в этом году не помогает, сообщил организатор проекта Антон Сергеев.

«Как оказалось, к сожалению, спасает на короткий срок. При длительных периодичных дождях, как в этом сезоне, когда чехол то одевается, то снимается и мокнет — происходит обратный эффект: мокрый чехол передает влагу пианино, а даже немного влажное пианино, накрытое чехлом, не может отдать свою влагу в воздух и происходит парниковый эффект. Поэтому последние несколько лет, когда дожди были не затяжные и шли не с такой частой периодичностью, чехол нам помогал при своевременном его использовании. В таких условиях, как этим летом, инструменту чехлом увы не помочь», — рассказал Антон Сергеев.

Пару тройку дней инструмент, действительно,  был расстроен, так как вода попала в механизмы и надо было просушить, уточнил «Столице на Онего» Антон Сергеев. Сейчас инструмент просушен, отремонтирован и настроен.

Напомним, с 2022 года Антон взялся за реализацию проекта: содержание и настройку инструмента.  В прошлом году инструмент поменяли. Любое пианино, по словам музыканта, может провести на улице не больше двух сезонов. Прежнее стояло как раз два сезона и осенью 2023 года его отправили на утилизацию. Его сменил инструмент марки «Красный октябрь». Раньше он стоял в Музыкальном драматическом театре.

В прошлом сезоне пианино 8 часов настраивал мастер из Твери Денис Рукин. Была проведена работа со струнами (устранение «завываний» и звона), две настройки с выравниванием строя, шлифовка молотков, регулировка клавиатуры и механики, попутно мелкий ремонт разных деталей.

«Работать с такими инструментами непросто, так как нужно понимать, что находится пианино в очень нестабильных условиях и под достаточно большой нагрузкой. Поэтому регулировочные параметры рассчитываются с запасом на случай форс-мажорных обстоятельств, а чистовая настройка делается с большим упором на стабильность установки колков и струн, по времени, тщательности и трудозатратам такая настройка сравнима с очень ответственной подготовкой концертного рояля», — рассказал тогда на своей странице в ВК мастер.

Впервые пианино в ротонде установили летом 2019 года. Музыкальный инструмент тут же привлек внимание прохожих. «Открытое пианино» — это проект мастера по изготовлению музыкальных инструментов Виталия Новицкого и преподавателя Петрозаводской консерватории Ирины Смирновой.

Есть группа в ВК, куда он и другие участники сообщества скидывают видео со своей игрой.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.06.2025, 16:18
Лучшим в Москве признан театр, которым руководит режиссер из Карелии
08.06.2025, 15:40
Магнитная буря угрожает планете 9 июня
11.06.2025, 14:50
Стали известны результаты ЕГЭ по математике
12.06.2025, 21:13
Погоня за нарушителем около Петрозаводска закончилась его смертью
12.06.2025, 17:45
Панки, семьи, конкурсы и почти без алкоголя: чем удивляет первый день фестиваля «Воздух Карелии»
14.06.2025, 15:00
Город в Карелии стал одним из самых дорогих направлений для отдыха в июне

Аналитика

12.06.2025 18:35
Тема недели
Спасут ли молочные реки от долгов? В Олонце обсудили ситуацию на ОМК
Парламентарии Карелии призвали не допустить роста задолженности Олонецкого молочного комбината перед государственными совхозами и сохранить коллектив предприятия.
Лариса Подсадник: «Карельские выпускники отлично справились с ЕГЭ по математике. Мы гордимся!»
11.06.2025 23:00
Строим для детей!
06.06.2025 15:08
«Тетрис», который изменил всё
06.06.2025 12:48
От промышленного наследия к культурному центру: в Петрозаводске вдохнут новую жизнь в исторический завод
05.06.2025 12:15
Вся аналитика

Медиа

Третий день фестиваля "Воздух Карелии"
14.06.2025 22:57
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение