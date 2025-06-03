Открытое пианино на набережной починили и настроили

Из-за влажности пианино в этом году страдает больше обычного.

Жители и туристы жалуются, что клавиши западают, предлагают использовать чехол. Но он в этом году не помогает, сообщил организатор проекта Антон Сергеев.

«Как оказалось, к сожалению, спасает на короткий срок. При длительных периодичных дождях, как в этом сезоне, когда чехол то одевается, то снимается и мокнет — происходит обратный эффект: мокрый чехол передает влагу пианино, а даже немного влажное пианино, накрытое чехлом, не может отдать свою влагу в воздух и происходит парниковый эффект. Поэтому последние несколько лет, когда дожди были не затяжные и шли не с такой частой периодичностью, чехол нам помогал при своевременном его использовании. В таких условиях, как этим летом, инструменту чехлом увы не помочь», — рассказал Антон Сергеев.

Пару тройку дней инструмент, действительно, был расстроен, так как вода попала в механизмы и надо было просушить, уточнил «Столице на Онего» Антон Сергеев. Сейчас инструмент просушен, отремонтирован и настроен.

Напомним, с 2022 года Антон взялся за реализацию проекта: содержание и настройку инструмента. В прошлом году инструмент поменяли. Любое пианино, по словам музыканта, может провести на улице не больше двух сезонов. Прежнее стояло как раз два сезона и осенью 2023 года его отправили на утилизацию. Его сменил инструмент марки «Красный октябрь». Раньше он стоял в Музыкальном драматическом театре.

В прошлом сезоне пианино 8 часов настраивал мастер из Твери Денис Рукин. Была проведена работа со струнами (устранение «завываний» и звона), две настройки с выравниванием строя, шлифовка молотков, регулировка клавиатуры и механики, попутно мелкий ремонт разных деталей.

«Работать с такими инструментами непросто, так как нужно понимать, что находится пианино в очень нестабильных условиях и под достаточно большой нагрузкой. Поэтому регулировочные параметры рассчитываются с запасом на случай форс-мажорных обстоятельств, а чистовая настройка делается с большим упором на стабильность установки колков и струн, по времени, тщательности и трудозатратам такая настройка сравнима с очень ответственной подготовкой концертного рояля», — рассказал тогда на своей странице в ВК мастер.

Впервые пианино в ротонде установили летом 2019 года. Музыкальный инструмент тут же привлек внимание прохожих. «Открытое пианино» — это проект мастера по изготовлению музыкальных инструментов Виталия Новицкого и преподавателя Петрозаводской консерватории Ирины Смирновой.

Есть группа в ВК, куда он и другие участники сообщества скидывают видео со своей игрой.