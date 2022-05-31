«Открытое пианино» вернется на набережную Петрозаводска

Инструмент, на котором смогут играть все желающие, будет установлен в Ротонде 18 июня, сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Как рассказал Владимир Любарский, в этом году проект «Открытое пианино» был под угрозой срыва: хозяин прежнего музыкального инструмента не мог установить его. Однако нашелся неравнодушный человек, который решил взять инициативу на себя:

«Антон Сергеев готов поставить в ротонде свое пианино. Есть у него и чехол, который спасет инструмент от скверной погоды».

Установку пианино запланировали на 18 июня.

Фото: администрация Петрозаводска

«Возможно, на День города мы его уберем, но после празднования вернем на место. Уверен, многие горожане скажут за это Антону большое спасибо, - написал Владимир Любарский в соцсети. - Пианино в Ротонде – замечательный проект, который полюбился многим жителям и туристам. Это уже – часть петрозаводского лета. Сам во время прогулки нередко подходил, слушал и удивлялся – как же много людей у нас умеют играть на клавишных!».

Ранее сообщалось, что идея установки пианино в общественном месте принадлежит музыканту и педагогу консерватории имени Глазунова Ирине Смирновой. Своей мечтой она поделилась с учеником Виталием Новицким, который и воплотил творческие планы учителя в жизнь.