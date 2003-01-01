«Открытого огня нет»: специалисты ликвидировали очаг возгорания на Шардонских островах

Сотрудники лесничества потушили пожар на одном из островов в Онежском озере.

Лесной пожар на одном из Шардонских островов в Онежском озере потушен, сообщили «Столице на Онего» в Минприроды Карелии.

— На месте сейчас работают сотрудники Прионежского центрального лесничества с ранцевыми лесными огнетушителями и мотопомпой, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации специалистов, открытого огня на территории пострадавшего острова больше нет.

Ранее мы писали, что языки пламени захватили лес, растительный покров и побережье одного из Шардонских островов. Тушением огня занимались не только пожарные, но и местные рыбаки, ставшие очевидцами природного бедствия.