Открыты заявки на участие в Рыбатлоне в Карелии

Основатель Рыбатлона выступит в роли судьи и спортсмена на соревнованиях в Карелии.

В группе «Рыбатлон Карелия» поделились, что Дмитрий Беляев, основатель этого спортивного направления из Рязани, примет участие во всероссийских соревнованиях по зимнему рыбатлону, которые пройдут в Карелии.

Сообщается, что Дмитрий не только будет ведущим и главным судьёй соревнований, но и, вероятно, сам выйдет на старт (вне конкурса).

Организаторы также напомнили, что регистрация участников уже открыта. Зарегистрироваться можно двумя способами:

— В обсуждении группы;

— По телефонам: +79218008972 (Вадим Волков), 8 (81437) 51054 (МКУ «Управление по физической культуре делам молодежи и развитию туризма Беломорского муниципального округа).