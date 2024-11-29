Открытый канализационный люк обнаружили горожане рядом с детским садом в Петрозаводске

Фото опубликовали в городском паблике.
Опасный открытый люк находится рядом с детским садом на Хейкконена, 21. Об этом сообщили в паблике Моя Древлянка | Сообщество жителей.
«Древлянка, улица Хейкконена! Прямо рядышком с детским садом 21!», — написали очевидцы.
Ранее сообщали о том, что по дороге к храму Александра Невского горожане обнаружили открытый люк.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание