Открытый люк пугает жителей Жестяного переулка в Петрозаводске

В ЕДДС города предупредили жителей Голиковки об открытом люке на проезжей части.
Как рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе карельской столицы, в районе дома № 30-А по улице Машезерской, на проезжей части переулка Жестяной у одного из канализационных люков нет крышки.
Информацию передали в АО «ПКС — Водоканал», сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
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