«Открытый перелом бедра, голени, руки, ...ушибы, рваные раны», - глава Минздрава Карелии рассказал об оказании помощи после крупной аварии

Всем, кто получил тяжелые травмы в массовом ДТП, медпомощь оказали очень оперативно и в полном объёме.

Чётко и слаженно отработали медики после серьёзного ДТП в Олонецком районе, расскрыл на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Михаил Охлопков подробности страшной массовой дорожной аварии.



Глава Минздрава Карелии вспомнил о ДТП, которое произошло в воскресенье, 10 сентября. Тогда в 18.22 на пульт диспетчерской скорой помощи Олонецкой ЦРБ поступил звонок с сообщением о том, что на 296 километре автодороги «Кола», в районе деревни Новинка, произошла дорожная авария. Там столкнулись три автомобиля, в том числе пассажирский автобус, было много пострадавших.



В тот день дежурили три бригады скорой медицинской помощи. За две минуты они собрались и выехали на место ДТП.



Там фельдшеры сразу приступили к оказанию первой помощи. Всех, кто получил травмы, подготовили к санитарной эвакуации в приёмный покой больницы, уточнил министр.



Первая машина скорой помощи прибыла в ЦРБ в 19.30. В стационаре медики уже были готовы к приёму пострадавших.

На месте ДТП оставались две бригады. Самые тяжёлые травмы в автобусе получили водитель и сидящий рядом с ним пассажир. Спасателям, отряду противопожарной службы по Олонецкому району, которые всегда выезжают на ДТП, понадобилось время, чтобы извлечь их из искорёженной кабины.



После осмотра водителя автобуса медики приняли решение срочно везти его в Петрозаводск: возникло подозрение на черепно-мозговую травму. Медики связались с коллегами из Республиканской больницы имени Баранова и доставили водителя туда. В сосудистом центре больницы мужчину осмотрели врач-нейрохирург и травматолог. После компьютерной томографии черепно-мозговую травму исключили.



Как рассказал глава Минздрава Карелии, в результате ДТП пострадавшие получили тяжёлые травмы: открытый перелом бедра, голени, руки, многочисленные ушибы и гематомы, рваные раны. Для оказания оперативной помощи были необходимы дополнительные руки, поэтому срочно вызвали и других специалистов.



Всего в Олонецкую ЦРБ поступили семь человек, трое из них были в тяжёлом состоянии. Для оказания им помощи подключилась команда врачей — хирурга, врача-травматолога, врача-уролога, врача-стоматолога, с ними работали рентгенолаборанты, уточнил руководитель республиканского ведомства.



Общими усилиями помощь всем была оказана очень оперативно и в полном объёме. На всё ушёл час, подчеркнул Михаил Охлопков. В течение следующего часа провели консилиум по дальнейшему лечению пациентов.



Спустя шесть дней их выписали из больницы. Они продолжают лечение дома. Серьёзно пострадавшего в ДТП водителя автобуса транспортировали на лечение в больницу Санкт-Петербурга.



Глава Минздрава Карелии поблагодарил команду медработников за профессионализм, чёткость и слаженность действий при оказании помощи пострадавшим в серьёзном ДТП.

Напомним, крупная авария под Олонцом затруднила движение по трассе. На месте ДТП работали спасатели, пожарные, медики, дорожные полицейские.

Потом подробности крупной аварии в Олонецком районе, где спасатели доставали двоих пострадавших, сообщил глава Минздрава Карелии.

Также мы публиковали фото массовой аварии в Олонецком районе с участием трех автомобилей.