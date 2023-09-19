Реклама

Жилой район «Talojarvi. Город у воды» - это жизнь в гармонии с природой и комфорт современного города
Сегодня 09:02
Мошенники нашли способ проникать в чужой телефон, чтобы украсть деньги
Сегодня 09:05
В Госдуме ответили на вопрос об отправке срочников в зону СВО
19.09.2023 22:00

«Открытый перелом бедра, голени, руки, ...ушибы, рваные раны», - глава Минздрава Карелии рассказал об оказании помощи после крупной аварии

Новости. Общество
11:57, 20 Сентября 2023
фото: © Михаил Охлопков / ВК

Новости партнеров

Всем, кто получил тяжелые травмы в массовом ДТП, медпомощь оказали очень оперативно и в полном объёме.

Чётко и слаженно отработали медики после серьёзного ДТП в Олонецком районе, расскрыл на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Михаил Охлопков подробности страшной массовой дорожной аварии.

Глава Минздрава Карелии вспомнил о ДТП, которое произошло  в воскресенье, 10 сентября. Тогда в 18.22 на пульт диспетчерской скорой помощи Олонецкой ЦРБ поступил звонок с сообщением о том, что на 296 километре автодороги «Кола», в районе деревни Новинка, произошла дорожная авария. Там столкнулись три автомобиля, в том числе пассажирский автобус, было много пострадавших.

В тот день дежурили три бригады скорой медицинской помощи. За две минуты они собрались и выехали на место ДТП.

Там фельдшеры сразу приступили к оказанию первой помощи. Всех, кто получил травмы, подготовили к санитарной эвакуации в приёмный покой больницы, уточнил министр.

Первая машина скорой помощи прибыла в ЦРБ в 19.30. В стационаре медики уже были готовы к приёму пострадавших.

На месте ДТП оставались две бригады. Самые тяжёлые травмы в автобусе получили водитель и сидящий рядом с ним пассажир. Спасателям, отряду противопожарной службы по Олонецкому району, которые всегда выезжают на ДТП, понадобилось время, чтобы извлечь их из искорёженной кабины.

После осмотра водителя автобуса медики приняли решение срочно везти его в Петрозаводск: возникло подозрение на черепно-мозговую травму. Медики связались с коллегами из Республиканской больницы имени Баранова и доставили водителя туда. В сосудистом центре больницы мужчину  осмотрели врач-нейрохирург и травматолог. После компьютерной томографии черепно-мозговую травму исключили.

Как рассказал глава Минздрава Карелии, в результате ДТП пострадавшие получили тяжёлые травмы: открытый перелом бедра, голени, руки, многочисленные ушибы и гематомы, рваные раны. Для оказания оперативной помощи были необходимы дополнительные руки, поэтому срочно вызвали и  других специалистов.

Всего в Олонецкую ЦРБ поступили семь человек, трое из них были в тяжёлом состоянии. Для оказания им помощи подключилась команда врачей — хирурга, врача-травматолога, врача-уролога, врача-стоматолога, с ними работали рентгенолаборанты, уточнил руководитель республиканского ведомства.

Общими усилиями помощь всем была оказана очень оперативно и в полном объёме. На всё ушёл час, подчеркнул Михаил Охлопков. В течение следующего часа провели  консилиум по дальнейшему лечению пациентов.

Спустя шесть дней их выписали из больницы. Они продолжают лечение дома. Серьёзно пострадавшего в ДТП водителя автобуса транспортировали на лечение в больницу Санкт-Петербурга.

Глава Минздрава Карелии поблагодарил команду медработников за профессионализм, чёткость и слаженность действий при оказании помощи пострадавшим в серьёзном ДТП.

Напомним, крупная авария под Олонцом затруднила движение по трассе. На месте ДТП работали спасатели, пожарные, медики, дорожные полицейские.

Потом подробности  крупной аварии в Олонецком районе, где спасатели доставали двоих пострадавших, сообщил глава Минздрава Карелии.

Также мы публиковали  фото массовой аварии в Олонецком районе с участием трех автомобилей.

 

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2023, 20:30
В России резко упали оптовые цены на бензин
17.09.2023, 16:39
В Госдуме России предложили закрыть границу с Финляндией
17.09.2023, 00:10
Какие фразы никогда не скажут люди с высоким эмоциональным интеллектом
18.09.2023, 09:20
Семья с четырьмя детьми собирается зимовать в заброшенной деревне в Карелии
18.09.2023, 00:10
Развеян популярный миф о пиве
15.09.2023, 12:05
Жена осужденного по сямозерскому делу инструктора: «За что, ведь его же там не было?»

Аналитика

19.09.2023 10:10
Обществоведение
Откуда и куда пройдет новая четырехполосная трасса в Карелии
После окончания всех работ роскошная автострада протянется от Пряжи, затем от Шуи, вдоль Кондопоги, и до северного съезда на Кондопогу
Спокойно и технологично: как прошли муниципальные выборы в Карелии
15.09.2023 14:33
Людям нужен воздух
12.09.2023 12:30
Бесплатные завтраки из школы не уйдут
07.09.2023 10:25
Кто такие PANEX и куда пропал «РОСГАЗ»
29.08.2023 15:40
Голосовать легко: что нового ждет избирателей на муниципальных выборах?
28.08.2023 12:30
Навеки непобежденные
21.08.2023 11:38
КЛЮЧЕВАЯ. МЕСТО ПАМЯТИ
14.08.2023 13:26
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2023 11:37
Кофе со сливками
Евгений Воскобойников: «У меня замечательная профессия»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — генеральный директор строительной компании «Век» Евгений Воскобойников.
«Мне не нужны звезды с неба, мне достаточно звезды Мишлен»
28.07.2023 10:13
Финляндия разрушена: как правительство Хельсинки испортило репутацию страны, и почему это выгодно НАТО
20.07.2023 11:30
архив чтиво

Медиа

Рок-фестиваль «Armas» впервые прошел под Петрозаводском
04.09.2023 14:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.