Открывается авиасообщение между Петрозаводском и Калининградом

С 12 января открываются авиарейсы по маршруту «Петрозаводск – Калининград», сообщили в Минтрансе Карелии.

Перевозки между Петрозаводском и Калининградом будет осуществлять авиапредприятие «Северсталь» на комфортабельных самолетах CRJ-200.

Рейсы будут выполняться 1 раз в неделю по четвергам, в летний период – 2 раза в неделю.

Вылет из аэропорта «Петрозаводск» в 17.05, прибытие в аэропорт «Храброво» в 18.00 по местному времени. Время полета составит 1 час 55 минут.Стоимость билета в одну сторону составит от 3,5 тысячи рублей.