Открывается движение по новому участку дороги на выезде из Петрозаводска

Движение транспорта по новому участку дороги на Лососинском шоссе в Петрозаводске откроется 15 ноября.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, завершена реконструкция левой полосы движения от улицы Попова до улицы Чистой. Теперь выехать на Лососинское шоссе можно будет по улицам Ярославская, Хейкконена и Оборонная.



По словам губернатор, сейчас строители начинают реконструкцию правой полосы движения, поэтому с 15 ноября для транспорта будет перекрыт проезд по улице Оборонной со стороны жилого комплекса «Чисты город».

После завершения работ участок Лососинского шоссе от улицы Попова до улицы Чистой станет четырехполосным. Подрядчик — компания «АБЗ-Дорстрой» — обещает завершить реконструкцию к концу следующего года.