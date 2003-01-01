Открывшего стрельбу мужчину задержали в Петрозаводске

Полицейские по горячим следам задержали горожанина, стрелявшего из охотничьего ружья в Петрозаводске.
Мужчину, открывшего стрельбу на улице Речной в Петрозаводске, задержали по горячим следам, сообщили в МВД по Карелии.
— Предварительно полицейскими установлено, что в одном из дворов в ходе конфликта неизвестный дважды выстрелил в оппонента и скрылся на автомобиле. По имеющейся информации, выстрелы были произведены из охотничьего ружья, — пояснили там.
Сейчас на месте происшествия работают медики и правоохранители.
Ранее стало известно, что в результате инцидента пострадал один мужчина. Ему потребовалась госпитализация.