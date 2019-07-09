Откуда у человека стальные нервы, железная воля и золотые руки

Неожиданно интерпретировали значение фразеологизмов в компании "ЛабСтори", рассказав об основных свойствах наиболее важных металлов для организма человека.

Многие металлы известны всем с детства. Они окружают нас повсюду: на кухне, на работе, в гараже – везде. Но знаете ли вы о том, какую роль они играют в организме человека?

Еще в средние века алхимики уверяли, что характер и поведение человека полностью зависят от содержания металлов в его организме. Возможно, этот забавный факт так и мог бы остаться исторической байкой, если бы современная наука не утверждала совершенно точно: присутствие в организме человека металлов и других микроэлементов обязательно.

В "ЛабСтори" привели список основных металлов, недостаток которых может не только стать причиной изменения самочувствия, но даже развития и прогрессирования болезней.

Большинство из этих элементов попадают к нам исключительно через пищу, поэтому многие симптомы, приведенные ниже, могут стать отличным поводом для того, чтобы пересмотреть свой рацион, добавив в него нужные продукты. Начать разбираться в механизме действия минеральных веществ никогда не поздно.

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