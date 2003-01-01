Отличившиеся жители Карелии получили награды в День российского флага

В День российского флага Артур Парфенчиков вручил государственные награды отличившимся жителям Карелии.

В зале Благородного собрания Национального музея Карелии собрались ветераны СВО, врачи, многодетные родители, руководители ведущих предприятий Карелии, представители общественности. Артур Парфенчиков вручил награды президента Российской Федерации В.В.Путина, Министерства обороны России и иные государственные и республиканские знаки отличия.

От имени всех жителей региона Артур Парфенчиков поблагодарил награждаемых за любовь к Родине, труд и пример для подрастающего поколения.

Первым высокую награду президента Российской Федерации В.В.Путина за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи – Орден Почета – получил Константин Степанович Панов – член Карельской региональной общественной организации ветеранов 6 общевойсковой армии. В этом году 20 октября ветерану исполнится 100 лет. Зал аплодировал награжденному высокой наградой ветерану стоя.

Обращаясь к собравшимся, Артур Парфенчиков подчеркнул, что вручение госнаград проходит в год 80-летия Великой Победы и год защитника Отечества, что символизирует связь поколений и сохранение таких вековых традиций россиян, как любовь к Родине и готовность к ее защите.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалями Министерства обороны Российской Федерации «За воинскую доблесть» 2 степени и «Участнику специальной военной операции» награжден старший лейтенант Александр Юрьевич Бибилов – заместитель командира штурмового отряда 41 мотострелкового полка, получивший ранение и вернувшийся в строй.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награжден Евгений Александрович Тучин – главный врач Республиканского Перинатального цента. Заслуги врача также отмечены Главой Республики Карелия. За мужество и самоотверженность при оказании медицинской помощи военнослужащим в условиях боевых действий, сопряженных с риском для жизни, в зоне СВО Евгений Александрович признан человеком года в 2023 году.

Звание «Мать – героиня» присвоено Людмиле Владимировне Филипповой из Пряжинского района, матери 12-ти детей. Медалью ордена «Родительская Слава» отмечена семья Семеновых из Суоярвского округа: Алексей Александрович и Елена Дмитриевна, воспитавшие четверых детей.

Указом главы Республики Карелия за высокие достижения и заслуги в развитии машиностроения и пожарной робототехники медалью «За заслуги перед Республикой Карелия» награжден коллектив ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР».

Почетные звания заслуженных получили лучшие врачи, работники культуры, сферы ЖКХ и сельского хозяйства, учителя, строители.

В завершение Артур Парфенчиков подчеркнул, что пример труда, любви к Родине лучших жителей Карелии – основа дальнейшего развития страны.

– Сегодня мы чествуем представителей разных отраслей труда и служения. Это и защитники Родины разных поколений, и многодетные родители, и учителя, и лучшие представители в своих профессиях. Но в целом — это результат вашего упорства, любви к Родине, а значит, к семье, близким, к своему поселку, городу, республике и России. Вы – те, кто ведет за собой. А все вместе мы ведем нашу страну к очередной Победе, дальнейшему развитию и процветанию, – подытожил глава Карелии.