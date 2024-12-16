«Отличный профессионал и хороший Человек: умер ветеран органов внутренних дел Карелии, полковник полиции в отставке

Не стало Фалина Сергея Станиславовича.

На 66 году жизни 15 декабря скончался ветеран органов внутренних дел Карелии, полковник полиции в отставке, бывший начальник ЭКО ФКСН республики Фалин Сергей Станиславович. Об этом сообщили в одном из местных пабликов.

В сети выразили глубокие соболезнования родным и близким Сергея Станиславовича.

«Отличным профессионалом и хорошим, отзывчивым, добрым, светлым Человеком был Сергей», — написали в комментариях подписчики.

Прощание с Сергеем Фалиным пройдет в среду, 18 декабря, с 12.00 до 13.00 в траурном зале № 2 на ул. Вольная, 4 в Петрозаводске.