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Новости. Экономика
11:08, 17 Сентября 2019
фото: © Фото из архива ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов

Отмена единого налога на вмененный доход приведет к массовому закрытию фирм, считает Гнетова

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова разъяснила согласованную позицию региональных бизнес-омбудсменов о негативных последствиях отмены единого налога на вмененный доход (ЕНДВ).

По словам Гнетовой, этот вопрос обсуждался на встрече Уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова с региональными омбудсменами.

"Высказывались опасения, что отмена режима ЕНВД с 2021 года не только станет для малого бизнеса тяжелым ударом, но и приведет к уходу в тень или закрытию многих субъектов хозяйственной деятельности", – рассказала Гнетова.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-09-17 11:18:41
Микробизнесу придётся сложнее с отменой вменёнки, но более крупные предприятия, пользующиеся вменёнкой, просто уходят от налогов.
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