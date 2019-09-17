Отмена единого налога на вмененный доход приведет к массовому закрытию фирм, считает Гнетова

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова разъяснила согласованную позицию региональных бизнес-омбудсменов о негативных последствиях отмены единого налога на вмененный доход (ЕНДВ).

По словам Гнетовой, этот вопрос обсуждался на встрече Уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова с региональными омбудсменами.

"Высказывались опасения, что отмена режима ЕНВД с 2021 года не только станет для малого бизнеса тяжелым ударом, но и приведет к уходу в тень или закрытию многих субъектов хозяйственной деятельности", – рассказала Гнетова.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".