11:08, 17 Сентября 2019
Отмена единого налога на вмененный доход приведет к массовому закрытию фирм, считает Гнетова
Новости по теме
Загрузка...
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова разъяснила согласованную позицию региональных бизнес-омбудсменов о негативных последствиях отмены единого налога на вмененный доход (ЕНДВ).
По словам Гнетовой, этот вопрос обсуждался на встрече Уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова с региональными омбудсменами.
"Высказывались опасения, что отмена режима ЕНВД с 2021 года не только станет для малого бизнеса тяжелым ударом, но и приведет к уходу в тень или закрытию многих субъектов хозяйственной деятельности", – рассказала Гнетова.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.09.2019, 06:40
12.09.2019, 15:57
13.09.2019, 08:42
13.09.2019, 14:01
13.09.2019, 14:19
13.09.2019, 16:28
Аналитика
Сегодня 10:57
Политкухня
Избирательная кампания кандидата в Петросовет от бывшего штаба Навального в Петрозаводске была организована и проведена провально, считает политолог Олег Реут.
Сегодня 10:03
13.09.2019 16:28
13.09.2019 15:41
13.09.2019 15:03
Чтиво
16.09.2019 12:40
Без политики
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
16.09.2019 11:59
13.09.2019 11:41
12.09.2019 12:20
Медиа
16.09.2019 12:05
Опрос
Вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?
Комментарии