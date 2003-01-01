В России ожидают увеличения турпотока из Китая в случае отмены виз

Ассоциация туроператоров России прогнозирует взрывной рост туристов из Китая в случае отмены виз.
Туристический поток из Китая в Россию может показать взрывной рост в случае отмены виз для китайских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров Майю Ломидзе.
— Отмена виз сразу увеличит китайский поток. Мы ожидаем практически взрывного роста спроса, особенно в приграничных регионах, — сказала она.
Эксперт добавила, что многие российские регионы хотят принимать туристов из КНР, в том числе Татарстан, Карелия, приволжские регионы. Вырастет и турпоток из России в Китай минимум на 40%.
— Он не очень большой, выездной поток, хотя он превышал въезд. То есть Китай планомерно шел ко второму месту после Турции по выезду. И я думаю, что он превысит 2 млн [поездок] по прогнозам, если ничего не помешает, — рассказала она.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном сообщил, что Россия введет безвизовый режим для граждан КНР. А с 15 сентября китайские власти введут безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.