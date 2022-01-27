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Отменен запрет на приватизацию земли в водоохранных зонах

Новости. Общество
09:00, 28 Января 2022
фото: wildlife_nordicshutterstock

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Госдума приняла правительственный законопроект о праве граждан и бизнеса приватизировать в городах земельные участки, которые находятся во втором поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Как сообщает «Интерфакс», поправки, разработанные Росреестром, внесены в Земельный кодекс.

Сейчас, по закону, участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ограничены в обороте и не могут быть переданы в частную собственность. Принятый закон убирает из-под данного ограничения второй пояс зон санитарной охраны. На практике первая зона — строгого режима, территория водозабора; вторая зона — это территории, примыкающие к рекам, каналам, водохранилищам, озерам.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что приватизация таких земель не создаст угрозу загрязнения водоемов, поскольку «соблюдение требований санитарного законодательства не зависит от вида права на земельный участок».

Росреестр также отмечал, что из-за действующих ограничений тысячи граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не могут оформить в собственность земельные участки под принадлежащими им объектами недвижимости, даже по «дачной амнистии», а также передать их по наследству.

В пояснительной записке к принятому закону также сообщается, что запрет на приватизацию земельных участков во второй зоне существенно влияет на доходы региональных и местных бюджетов.

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Комментарии

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2022-01-28 09:59:51
Ну вот! Хорошо! Теперь есть что продавать!
David.
2022-01-28 09:29:27
Это п.........!
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