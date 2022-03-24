Отменены ковидные ограничения на прием граждан в организациях Карелии по имущественным вопросам

Учреждения, подведомственные министерству имущественных и земельных отношений Карелии, возобновили личный прием граждан.

Как сообщили в министерстве, в очном формате снова заработали «Центр государственной кадастровой оценки», «Фонд государственного имущества Республики Карелия» и «Управление земельными ресурсами».

Ранее из-за коронавирусных ограничений эти учреждения работали с обращениями граждан только в онлайн-режиме.