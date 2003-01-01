Отмену электрички «Сегежа – Надвоицы» компенсируют увеличением автобусных рейсов

С 1 октября будет увеличено количество автобусных рейсов по маршруту «Сегежа – Надвоицы».
При этом электричку, следующую этим же маршрутом, отменят. Сейчас между населенными пунктами три раза в день ходят автобусы вместимостью до 50 человек. Также с начала года курсирует электричка. С октября электричку отменяют. Как ранее говорила депутат Заксобрания РК Ирина Кузичева, электричка очень востребована и ей ежедневного пользуется как минимум 200 человек.
Чтобы компенсировать ее отмену, с 1 октября для обеспечения транспортной доступности жителей округа количество рейсов автобусов будет увеличено с трех до пяти. Об этом на совещании в парламенте Карелии сообщил руководитель компании — перевозчика Виталий Логинов. Он добавил, что для студентов «Северного колледжа» сделают 50-процентную скидку на билет.
Тем не менее в адрес депутатов поступают многочисленные обращения граждан с просьбами сделать электричку постоянной. Группа депутатов дополнительно проработает этот вопрос с руководством Сегежского округа. Также парламентарии совместно с профильным министерством дополнительно проработают вопрос по приобретению для Сегежского округа автобуса с большим количеством посадочных мест.