Отопительный сезон начался во всей Карелии, кроме двух районов

Глава Минстроя Карелии рассказал о подключении районов республики к горячему водоснабжению.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети рассказал о начале отопительного сезона.

По его словам, приказы о начале теплоснабжения изданы в отношение 16 муниципальных единиц республики. С 5 сентября подключение началось в Петрозаводске и калевальском районе, с 6 сентября — в Костомукше, Кемском, Кондопожском (за исключением районного центра), Лоухском, Медвежьегорском (социальные объекты), Прионежском и Сегежском районах. Начиная с 7 сентября. Подключаются Беломорский и Пудожский районы, а также город Кондопога.

«Растоплено 95 котельных. Большинство обращений поступает от жителей домов по улице Вокзальной и Пуэтной города Кемь. Этот район отапливает котельная РЖД. На ней заканчивается капитальный ремонт и начало работы запланировано с 9 сентября. Специалисты стараются максимально ускорить работы», — уточнил Виктор Россыпнов.

С сегодняшнего дня тепло планируется подать в дома Суоярвского, Пряжинского, Питкярантского и Олонецкого районов, а также подключить оставшихся потребителей Медвежьегорского района. Таким образом, единственными районами Карелии, где еще не начался отопительный сезон, остаются Сортавальский и Лахденпохский.

«Первые дни прошли в целом штатно, работаем дальше», — сообщил глава Минстроя.