Отопительный сезон в Сортавальском районе Карелии начнется с 25 сентября

В ближайший понедельник, 25 числа, в Сортавальском районе республики стартует отопительный сезон.

Как в социальной сети сообщили районные власти, если не изменится погода, в понедельник, 25 сентября, в Сортавальском районе начнется отопительный сезон.



Напомним, ранее мы сообщали о многочисленных обращениях жителей Петрозаводска о старте отопительного сезона. 18 сентября, на еженедельном планерном совещании городские чиновники не смогли сказать, когда в домах будет тепло.

Выступая на планерке, начальник информационно-аналитического управления администрации Петрозаводска лишь сослалась на установленные нормативы.

По ее словам, сроки начала отопительного сезона зависят от средней температуры наружного воздуха. Она не должна превышать восьми градусов в течение пяти дней: только после этого выносится постановление о начале отопительного сезона.