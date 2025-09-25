Отопительный сезон в Суоярви начнут на старой котельной

В Суоярви продолжается строительство двух котельных. О ходе работ рассказали в Минстрое.

Две котельные строят в Суоярви. Одна из них - на улице Октябрьской - практически готова, рассказал на своей странице в ВК министр Александр Федоричев.

- Здесь завершается монтаж котлов, кровли и окон, облицовка здания и обустройство подъездных путей. Отопительный сезон начнем на старой котельной, до конца ноября подрядчик закончит работы по автоматике, электрике и благоустройству, а также проведет пуско-наладку и режимные испытания, и после этого можно будет переключиться на новую, - рассказал чиновник.

Напомним, котельная будет работать на щепе, а ее мощности – 7 МВт хватит, чтобы заменить три старых угольных котельных. Биотопливом новую котельную обеспечат местные деревообрабатывающие производства, в том числе компания «Форест-Тревел» — предприятие продолжает модернизацию суоярвского лесозавода и готовится к запуску инвестпроекта по переработке лиственной древесины. Изначально завершить работы хотели в июне этого года, затем к началу отопительного сезона.

Также на улице Идрисова идет реконструкция еще более мощной котельной на 26 МВт. Сейчас ведется устройство котлована под будущее здание. Завершить работы планируется в следующем 2026 году.