23 работника поселковой школы в Карелии написали заявления об увольнении
25 сентября, 10:45 Статьи
Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью
24 сентября, 12:45 Статьи
Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
23 сентября, 08:20 Статьи
Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце сентября

09:00

В центре Петрозаводска женщину жестко сбили на пешеходном переходе

08:40

В Медвежьегорске простятся с погибшим в зоне СВО земляком

08:20

Отопительный сезон в Суоярви начнут на старой котельной

08:00

Строители показали новый Лобановский мост с высоты птичьего полета

07:40

В Карелии впервые пройдет Спартакиада трудовых коллективов

07:20

Отопительный сезон начинается еще в трех районах Карелии

07:00

Старые корпуса завода «Холод Славмо» сносят в Петрозаводске

06:40

Закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ 9-классников приняли в первом чтении

00:10

СМИ пишут о задержании бывшего вице-премьера правительства Карелии Дмитрия Родионова

23:10

В Петрозаводском ДЮЦ появилось «Нескучное место»

23:00

Самые читаемые новости за 25

22:20

Последние дни сентября будут сухими и теплыми

22:00

По делу о мошенничестве задержан еще один фигурант

21:00

Карельская команда лесорубов вновь стала сильнейшей на Чемпионате России

20:15

Карельские охотники отогнали беспокоившего жителей медведя

19:45

В Петрозаводске рецидивист украл телефон из магазина бытовой техники

19:15

Экс-глава Минприроды Карелии Алексей Щепин также задержан в рамках дела о продаже «Автоспетранса»  

18:40

Вместе с Иваном Новиковым задержан экс-депутат Заксобрания Карелии Владимир Кванин

18:10

В Кеми пьяный мужчина получил ожоги от удара током, забравшись на крышу поезда

17:50

Артур Парфенчиков обсудил развитие Прионежского и Пряжинского районов с депутатами и главами поселений

17:35

В Петрозаводске бесследно пропал 23-летний юноша

17:20

В тверском центре спасения готовят к выпуску на волю тройню медвежат из Карелии

17:07

До +16°С, без осадков: прогноз погоды на 26 сентября

17:00

Артур Парфенчиков дал старт газификации Соломенного

16:45

Устроившие драку в клубе в Петрозаводске скрываются в Ленобласти, возбуждено дело

16:20

Задержан экс-руководитель «Карельского экологического оператора» Иван Новиков

16:10

В детских садах Петрозаводска установили теневые навесы

16:00

Арендаторы карельских лесов внесли в бюджет республики более 750 млн рублей

15:35

Курьер из Новосибирска украл у петрозаводских пенионеров около 10 миллионов рублей

15:00

Стоимость бензина в Карелии за неделю снова выросла

14:35

Карелия вошла в топ-10 регионов России для осеннего отдыха школьников

14:20

Новый руководитель назначен в Министерстве экономического развития Карелии

14:05

Кондопожанин выплатит штраф за попытку подкупа полицейских после пьяной езды

13:45

Пять новых мусоровозов прибыли в Петрозаводск для уборки спальных районов

13:15

На православный фестиваль хорового пения в Петрозаводск съедутся сотни участников со всей России

12:45

Пара из Петрозаводска вместо свадебных букетов собрала подарки для больных детей

12:15

Юная беломорчанка выступила на чествовании многодетных семей военнослужащих в Москве

11:50

Жителя Пудожского района будут судить за покушение на убийство двух женщин

11:45

Умер академик Эрнест Ивантер

11:20

Сразу 23 заявления об увольнении подали сотрудники школы на севере Карелии

11:10

Названо место проведения осеннего Винтажного Цеха в Петрозаводске

10:50

«Был добрым и светлым человеком»: житель Костомукши Кирилл Паппинен погиб в зоне СВО

10:30

Пловец из Кондопоги установил два новых рекорда Карелии

10:10

Сайту «Столица на Онего» исполнилось 22 года

09:55

В Зарецком парке в Петрозаводске начался очередной этап благоустройства

09:40

Директору Национального музея Михаилу Гольденбергу присвоено звание «Почетный доктор» ПетрГУ

09:20

В Карелии за неделю 26 тысяч человек вакцинировались от гриппа

09:00

Дачный дом и сарай сгорели в карельском поселке

08:40

Возвращать сельхозземли в регионах в оборот будут с помощью муниципального контроля

08:20

Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума после закрытия границы с Россией

08:00

Петрозаводчанка стала призером на Первенстве России по биатлону

07:40

В Карелии объявили награду в 3 млн рублей за изобретение нового комбайна для сбора ягод

07:20

В Карелии каждое второе кафе с бараниной и олениной работает с нарушениями

07:00

В ночном клубе Петрозаводска произошла очередная драка с участием горячих парней

06:40

ТГ-каналы: у бывшего вице-премьера Карелии Дмитрия Родионова прошли обыски

00:03
Отопительный сезон в Суоярви начнут на старой котельной
Сегодня 08:00
В Суоярви продолжается строительство двух котельных. О ходе работ рассказали в Минстрое.

фото: © Александр Федоричев / VK

Две котельные строят в Суоярви. Одна из них - на улице Октябрьской - практически готова, рассказал на своей странице в ВК министр Александр Федоричев.

- Здесь завершается монтаж котлов, кровли и окон, облицовка здания и обустройство подъездных путей. Отопительный сезон начнем на старой котельной, до конца ноября подрядчик закончит работы по автоматике, электрике и благоустройству, а также проведет пуско-наладку и режимные испытания, и после этого можно будет переключиться на новую, - рассказал чиновник.

Напомним, котельная будет работать на щепе, а ее мощности – 7 МВт хватит, чтобы заменить три старых угольных котельных. Биотопливом новую котельную обеспечат местные деревообрабатывающие производства, в том числе компания «Форест-Тревел» — предприятие продолжает модернизацию суоярвского лесозавода и готовится к запуску инвестпроекта по переработке лиственной древесины. Изначально завершить работы хотели в июне этого года, затем к началу отопительного сезона.

Также на улице Идрисова идет реконструкция еще более мощной котельной на 26 МВт. Сейчас ведется устройство котлована под будущее здание. Завершить работы планируется в следующем 2026 году.

