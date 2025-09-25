Отопительный сезон завершается еще в трех районах Карелии

В пятницу, 26 сентября, подключать к теплу начнут дома в Пряжинском, Прионежском и Пудожском районах.

График отключения озвучил вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов. Так, сегодня потеплеет в Пряжинском, Прионежском и Пудожском районах. В понедельник - 29 сентября - отопление появится и в квартирах жителей в Суоярвском, Олонецком, Питкярантском, Сортавальском и Лахденпохском районах.

- Таким образом, межотопительный период в этом году составил 112 дней на севере и 132 дня на юге Карелии, - уточнил Россыпнов.

Добавим, что подключение к теплу по нормативам происходит после того, как в течение пяти суток температура воздуха не поднимается выше +8 градусов. Между тем, тепло подключают, не дожидаясь выполнения данного условия.

Напомним, самый холодный осенний день был в среду, 23 сентября. А в последние дни сентября в Карелии будет тепло и сухо.