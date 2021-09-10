Отопление и горячая вода вернулись во все районы Петрозаводска

«ПКС-Тепловые сети» дали тепло всем районам столицы Карелии.

Центр, Голиковка, Зарека, Кукковка, Сулажгора, Первомайский и Октябрьский проспекты снова с теплом и горячей водой. При этом в компании отмечают, что скорость подключения конкретных домов к отоплению сейчас зависит от работы управляющих компаний и обслуживающих организаций города, именно они отвечают за подключение внутридомовых сетей.

Ранее АО «ПКС-Тепловые сети» полностью подключило к теплу районы Древлянка, Ключевая, Сайнаволок, Пески, Птицефабрика, Соломенное, Сулажгорский кирпичный завод и Старая Кукковка. Стартовал отопительный сезон и в поселках Новая Вилга, Шуя, Мелиоративный.