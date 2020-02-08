"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)

Известная поп-группа завершила зимний фестиваль "Гиперборея-2020".

В субботу завершился международный зимний фестиваль снежных и ледовых скульптур "Гиперборея-2020".





Горожан и гостей столицы Карелии развлекали конкурсами, хороводами, "зимней калакундой", карнавальным шествием и фейерверком.

А также на сцене в центре города выступила российская поп-группа "Отпетые мошенники", известная песнями "Люби меня, люби", "Девушки бывают разными", "Обратите внимание" и другими.

Видео подготовил карельский фотограф Николай Смирнов.