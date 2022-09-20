890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в августе?
20.09.2022 11:49
Автомобили раскидало по дороге после жесткого столкновения на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 07:00
Капитан дальнего плавания сделал территорию Пряжинской больницы в Карелии, как в Европе
06.10.2022 16:25
На границе с Финляндией ребенка развернули назад и лишили визы
Сегодня 10:45

Отпевание Тамары Юфа состоится в Александро-Невском соборе Петрозаводска

Новости. Общество
11:22, 07 Октября 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

Новости партнеров

В столице Карелии назначены дата и место отпевания заслуженного художника России Тамары Юфа.

Отпевание Тамары Юфа состоится в Александро-Невском кафедральном соборе в понедельник, 10 октября, в 12-00. Об этом информирует сообщество храма в соцсети.

Тамара Юфа скончалась утром 6 октября на 86-м году жизни. 

Тамара Григорьевна родилась в Липецкой области, в 1956–1960 годах училась в Ленинградском художественно-педагогическом училище. С 1960 года преподавала в школе посёлка Ладва Карельской АССР, а в 1964 году переехала в Петрозаводск, навсегда связав свою жизнь и творчество с Карелией.

В Минкультуры заявили, что Юфа внесла неоценимый вклад в развитие изобразительного искусства Карелии и России.

«Признание и любовь Тамара Григорьевна завоевала, в первую очередь, как книжный график, создав уникальные иллюстрации к карело-финскому эпосу „Калевала“, сказкам Г.-Х. Андерсена и З. Топелиуса, к карельским сказкам и многим другим известным литературным произведениям. Множество удивительных сказочных образов, созданных Тамарой Юфа, вошли в золотой фонд живописи республики. Одна из самых значительных монографических коллекций автора хранится в Музее изобразительных искусств Республики Карелия — важнейшей точке притяжения для горожан и гостей Петрозаводска, и насчитывает порядка 240 произведений», — отметили в ведомстве.

В администрации столицы Карелии напомнили, что в 2009 году за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в научное, культурное и социально-экономическое развитие города Тамаре Григорьевне Юфа решением Петросовета было присвоено звание «Почетный гражданин города Петрозаводска».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.10.2022, 22:00
Аналитик: что будет с долларом и евро в ближайшее время
03.10.2022, 10:34
В Карелии не хватает работников на самые востребованные специальности
03.10.2022, 10:49
Бывшие военные и силовики при мобилизации в Карелии остаются без пенсий
01.10.2022, 09:35
Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Карелии
02.10.2022, 10:56
В Петрозаводске вандалы разгромили недавно благоустроенный пляж (ФОТО)
05.10.2022, 09:24
«Цены астрономические, качество никакое»: осенняя ярмарка разочаровала жителей Петрозаводска

Чтиво

04.10.2022 13:20
Без политики
Клиника «Кивач» вошла в ТОП-5 рейтинга лучших здравниц России
Клиника «Кивач» заняла 5-е место в рейтинге «Топ-100 российских здравниц» в номинациях «Инвестиционная привлекательность» и 6-е в категории «Масштаб бизнеса».
Пилит и получает кайф
03.10.2022 13:56
«Как попадут за рубеж, так и преображаются»
22.09.2022 09:50
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.