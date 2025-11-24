Отработка в течение трех лет потребуется на всем выпускникам медвузов

Далеко не всем выпускникам медвузов необходима обязательная отработка в течение трех лет под руководством наставника.

Документы, которые оказались в распоряжении «Коммерсанта», свидетельствуют, что изначально предлагавшийся единый трехлетний срок работы под руководством наставника будет применяться лишь для ряда специальностей, тогда как для большинства он окажется меньше.

Максимальный срок наставничества в три года предусмотрен для выпускников специалитета по «лечебному делу» и ординаторов, выбравших такие сложные направления, как онкология, неонатология, пластическая, сердечно-сосудистая и торакальная хирургия. Для других специальностей сроки будут варьироваться. При этом для трудоустройства в сельской местности, малых городах (до 50 тыс. жителей) и на территориях новых регионов срок обязательной работы с наставником для любой специальности сокращается вдвое, но составляет не менее одного года.

Полностью освобождены от обязанности работать с наставником фармацевты, а также специалисты ряда редких направлений, таких как «авиационная и космическая медицина» и «водолазная медицина». В Минздраве пояснили, что приоритет был отдан прикладным специальностям, где критически важны мануальные навыки и строгое соблюдение медицинских протоколов.

Напомним, что новый закон обязывает выпускников-«бюджетников» после первичной аккредитации отработать под руководством наставника для допуска к более простой периодической аккредитации. Работать необходимо в государственных или частных клиниках, работающих в системе ОМС. Списки таких медучреждений будут публиковаться региональными минздравами дважды в год.

Добавим, что депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который в том числе предусматривает, что поступившие на бюджетные места по специальностям ординатуры должны будут заключать договоры о целевом обучении.