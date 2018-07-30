Отрасль сбора дикоросов в Карелии получит свой бренд

Участники Лесного форума в Петрозаводске заявили о необходимости создания специального бренда для объединения сообщества, занятого сбором диких ягод.

Руководитель отраслевой группы "Дикоросы России" Александр Деев во время выступления на Лесном форуме в Петрозаводске заявил о необходимости разработки российского бренда и знака качества для отрасли сбора и переработки дикоросов. Деев предложил в качестве примера название "Wild".

Как считает участник форума, все представители отрасли, работающие с дикоросами, могут объединиться в кооператив, число членов которого может достигнуть одного миллиона человек. Отраслевая группа позволит объединить людей с общими ценностями, считает участник форума.

По мнению Деева, в состав отраслевой группы должны войти заготовители ягод, переработчики, представители профсоюзов, работники университетов, сотрудники медиа и так далее.

Александр Деев сообщил, что собранную в лесах продукцию необходимо сертифицировать и повышать ее закупочную стоимость, что позволит выплачивать сборщикам ягод более значительные суммы.

Идея изменить объем вознаграждения для сборщиков дикоросов вызвала дискуссию на форуме. Директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО "Русбиоальянс" Анна Позднякова заявила, что стоимость дикоросов регулируется рынком. Она подчеркнула, что цена ягод, в частности, зависит от урожайности в конкретный год.

Также Позднякова отметила, что жители России неохотно занимаются сбором дикоросов на продажу, поэтому выгоднее было бы сотрудничать с иностранной рабочей силой.