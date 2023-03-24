Отраслевыми решениями Сбербанка для бизнеса воспользовались более 70 тысяч предпринимателей

Всего банк предлагает шесть отраслевых решений, которые доступны юридическим лицам по всей стране для отраслей недвижимости, ЖКХ, оптовой и розничной торговли, сферы услуг и транспорта.

Наборы сервисов для этих отраслей подобраны с учётом специфики ведения и управления бизнесом и доступны клиентам Сбера бесплатно.

Самое популярное из всех отраслевых решений на данный момент — «Розничная торговля». Его использует более 35 тысяч клиентов, и число пользователей растёт в среднем на 2−2,5 тысячи в неделю. Благодаря этому отраслевому решению предприниматели могут видеть, как меняется портрет их клиента, и сравнивать основные показатели их торговой точки с конкурентами в их городе и отраслью в целом. Также клиенты Сбера могут подобрать наилучшие локации для расширения своего бизнеса в любом регионе страны с учётом максимального потенциала объекта недвижимости.

Второе по популярности решение — «Недвижимость». Им пользуется уже 18 тысяч клиентов, которые внесли в систему данные более чем о 38 тысячах объектов недвижимости суммарной стоимостью более 500 млрд рублей. Это говорит о том, что у игроков арендного рынка в среднем по 2−3 объекта в собственности.

Решением «Оптовая торговля» пользуется около восьми тысяч клиентов, «Транспорт» — 6,5 тысячи предпринимателей, «Сфера услуг» — более двух тысяч, «ЖКХ» — более одной тысячи.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка: «Отраслевые решения, которые встроены в интернет-банк СберБизнес, помогают нашим клиентам-юрлицам вести свои дела просто и быстро, сохранять деньги и время. Ведь обычно предпринимателям приходится платить за сервисы для поиска локации, аналитики и CRM — по отдельности все эти услуги обходятся дорого, — а клиентам Сбера они доступны бесплатно. Например, предприниматели, которые используют решение "Недвижимость" в качестве основного бизнес-инструмента в своей деятельности, в среднем экономят до 60 тысяч рублей в год».

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