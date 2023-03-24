Реклама

Квартиру в «Баренц Групп» можно купить с рассрочкой (ВИДЕО)
24.03.2023 16:30
Доказана бессмысленность быстрого похудения
Сегодня 00:10
Глава Минздрава Карелии объяснил, когда мясо может быть опасным
Сегодня 07:05

Отраслевыми решениями Сбербанка для бизнеса воспользовались более 70 тысяч предпринимателей

Новости. Общество
14:00, 20 Декабря 2022

Новости партнеров

Всего банк предлагает шесть отраслевых решений, которые доступны юридическим лицам по всей стране для отраслей недвижимости, ЖКХ, оптовой и розничной торговли, сферы услуг и транспорта.

Наборы сервисов для этих отраслей подобраны с учётом специфики ведения и управления бизнесом и доступны клиентам Сбера бесплатно.

Самое популярное из всех отраслевых решений на данный момент — «Розничная торговля». Его использует более 35 тысяч клиентов, и число пользователей растёт в среднем на 2−2,5 тысячи в неделю. Благодаря этому отраслевому решению предприниматели могут видеть, как меняется портрет их клиента, и сравнивать основные показатели их торговой точки с конкурентами в их городе и отраслью в целом. Также клиенты Сбера могут подобрать наилучшие локации для расширения своего бизнеса в любом регионе страны с учётом максимального потенциала объекта недвижимости.

Второе по популярности решение — «Недвижимость». Им пользуется уже 18 тысяч клиентов, которые внесли в систему данные более чем о 38 тысячах объектов недвижимости суммарной стоимостью более 500 млрд рублей. Это говорит о том, что у игроков арендного рынка в среднем по 2−3 объекта в собственности.

Решением «Оптовая торговля» пользуется около восьми тысяч клиентов, «Транспорт» — 6,5 тысячи предпринимателей, «Сфера услуг» — более двух тысяч, «ЖКХ» — более одной тысячи.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка: «Отраслевые решения, которые встроены в интернет-банк СберБизнес, помогают нашим клиентам-юрлицам вести свои дела просто и быстро, сохранять деньги и время. Ведь обычно предпринимателям приходится платить за сервисы для поиска локации, аналитики и CRM — по отдельности все эти услуги обходятся дорого, — а клиентам Сбера они доступны бесплатно. Например, предприниматели, которые используют решение "Недвижимость" в качестве основного бизнес-инструмента в своей деятельности, в среднем экономят до 60 тысяч рублей в год».

Реклама / ПАО Сбербанк / ИНН7707083893

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2023, 13:06
Пограничная служба Финляндии переводит пункт перехода в Карелии на летний режим
21.03.2023, 17:23
Идут тяжёлые вести с передовой: в ходе СВО погибли еще три жителя Карелии
23.03.2023, 10:08
Деревня в Карелии вошла в топ-5 популярнейших направлений в России для отдыха на базах
24.03.2023, 13:39
Остановку большегрузов запретят на улице в Петрозаводске, где семья погибла под припаркованным грузовиком
24.03.2023, 10:01
Американский самолет-разведчик пролетел вдоль границы Карелии
23.03.2023, 09:13
Новые поезда пойдут в Абхазию и Крым

Чтиво

14.03.2023 14:42
Ушли быть блогерами
Стать учителем года и уйти в онлайн
Как 10 лет отработать в школе, а потом уйти в блогеры и зарабатывать в 4 раза больше?
«Природа – храм моей души»
13.03.2023 00:47
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.