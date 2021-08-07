Отравившиеся в поезде дети из Карелии могли ужинать в вагоне-ресторане

Стали известны обстоятельства отравления детей из Карелии, которые на поезде отправлялись на отдых.

Дети, ехавшие в поезде Мурманск — Адлер, могли принять пищу во время ужина в вагоне-ресторане. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что один из четырех сотрудников вагона был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.

По данным ТАСС, число госпитализированных детей с поезда на Кубани увеличилось до 87. По имеющейся информации, в числе пострадавших находятся 43 ребенка из Карелии.