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Горы черного снега убирают с улиц Петрозаводска по ночам (ФОТО) 5
27.03.2021 14:42
Ульянов рассказал о продолжении давления на КПРФ в Карелии 7
27.03.2021 13:59
Зачем достали "папочку с компроматом" на главу Минприроды Карелии Алексея Щепина? 4
27.03.2021 15:33
Нашли тело музыканта Александра Липницкого, утонувшего в Москве-реке 1
27.03.2021 21:40
Спасатели в Петрозаводске разрезали машины и доставали из них "пострадавших" (ФОТО, ВИДЕО) 11
27.03.2021 17:26
Расписание "Ласточек" из Санкт-Петербурга в Петрозаводск изменится с 1 апреля
27.03.2021 19:40
В Карелии мужчина с расстройством психики напал на отца с топором и чуть не убил
27.03.2021 16:28
Подсветку фасадов отключат вечером в Петрозаводске на один час 10
27.03.2021 13:04

Новости

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Сегодня, 28 Марта 2021
Завершается строительство самой большой школы в Карелии
В Петрозаводске на Древлянке компания "КСМ" заканчивает строительство здания школы на 1350 мест, которая станет самой большой в республике.
28.03.2021, 12:01
Пенсионерка в Петрозаводске пришла к соседке за солью и совершила преступление
В Петрозаводске 60-летняя женщина обокрала спящую соседку по общежитию, сообщили в МВД Карелии.
28.03.2021, 11:33
Более 8,5 тысячи человек за сутки выздоровели от коронавируса
Всего с начала пандемии в Российской Федерации от коронавируса вылечились 4 139 128 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
28.03.2021, 11:19
Медали и подарки вручат самым активным участникам фестиваля "Зимние фонтаны" в Петрозаводске 2
Сегодня в Петрозаводске праздником завершится юбилейный сезон "Зимние фонтаны", рассказали в администрации города.
28.03.2021, 11:02
Пять автомобилей столкнулись на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
На Карельском проспекте произошло сразу две аварии.
28.03.2021, 10:18
Девять жителей Карелии добровольно сложили оружие 1
Жители Карелии добровольно сдали сотрудникам Росгвардии девять единиц оружия, сообщили в ведомстве.
28.03.2021, 09:52
Врачи в ковид-центрах Карелии борются за жизни 39 тяжелобольных пациентов, 6 человек не могут сами дышать 1
В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.
28.03.2021, 09:39
За год в Карелии 126 человек скончались от пневмонии 3
За минувшие сутки летальных исходов больных пневмонией в республике не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.
28.03.2021, 09:28
Трое жителей районов Карелии скончались от коронавируса 1
Всего в Карелии скончались от коронавируса 380 человек, сообщили в оперштабе республики.
28.03.2021, 09:20
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 28 марта 1
28.03.2021, 07:05
На день назад

Аналитика

26.03.2021 11:20
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 7
Глава Петрозаводска рассказала о главных итогах 2020 года и новых задачах, поставленных перед городом.
"Школа – фантастическая!"
25.03.2021 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 19
25.03.2021 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 7
23.03.2021 14:00
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Чтиво

26.03.2021 14:45
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 7
24.03.2021 09:26
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Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
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