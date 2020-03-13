Отремонтированный мост в карельском селе откроют на следующей неделе

Завершен ремонт пешеходного моста, соединяющего поселок Устье Видлица и село Видлица в Олонецком районе Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил сегодня ход ремонта пешеходного моста, соединяющего поселок Устье Видлица и село Видлица. Эта переправа является самым коротким путем и очень востребована жителями. В прошлом году мост был закрыт, поскольку при осмотре объекта было выявлено несоответствие требованиям безопасности. Местным жителям приходилось идти около 4 километров по автомобильной дороге. По поручению главы Карелии осенью были выделены средства 3,8 млн. рублей, сообщает пресс-служба правельства.

Кроме того, новый мост через Видлицу - в деревне Гавриловка - должен появится летом этого года. На его строительство было выделено 2 млн рублей. Старая переправа разрушилась в феврале. Проектно-сметная документация готова, в ближайшее время будет объявлен конкурс на проведение работ.