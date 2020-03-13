890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Гимнаст из Карелии стал чемпионом в многоборье 2
13.03.2020 18:20
Легковушка улетела в кювет и врезалась в дерево на трассе в Карелии 1
Сегодня 09:58
Новая детская площадка в отдаленном микрорайоне Петрозаводска превратилась в "свинарник" (ФОТО) 6
Сегодня 09:32
БСМП Петрозаводска закрыта на карантин
Сегодня 10:26
Министерство образования Карелии переехало в новое здание в Петрозаводске 7
Сегодня 11:12

Отремонтированный мост в карельском селе откроют на следующей неделе

Новости. Общество
15:55, 14 Марта 2020
фото: Правительство Карелии
Загрузка...

Завершен ремонт пешеходного моста, соединяющего поселок Устье Видлица и село Видлица в Олонецком районе Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил сегодня ход ремонта пешеходного моста, соединяющего поселок Устье Видлица и село Видлица. Эта переправа является самым коротким путем и очень востребована жителями. В прошлом году мост был закрыт, поскольку при осмотре объекта было выявлено несоответствие требованиям безопасности. Местным жителям приходилось идти около 4 километров по автомобильной дороге. По поручению главы Карелии осенью были выделены средства 3,8 млн. рублей, сообщает пресс-служба правельства.

Кроме того, новый мост через Видлицу - в деревне Гавриловка  - должен появится летом этого года. На его строительство было выделено 2 млн рублей. Старая переправа разрушилась в феврале. Проектно-сметная документация готова, в ближайшее время будет объявлен конкурс на проведение работ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.03.2020, 20:28
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске
11.03.2020, 10:11
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
11.03.2020, 11:37
Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Петрозаводске
10.03.2020, 16:31
На границе с Карелией выявили больного коронавирусом
11.03.2020, 01:17
Гонщики в Петрозаводске устроили страшную аварию с жертвами (ШОК-ВИДЕО)
12.03.2020, 10:29
Глава Минздрава Карелии: При прогрессирующем развитии пандемии коронавируса в регионе понадобится более 3 млрд рублей

Чтиво

11.03.2020 12:20
Без политики
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
Расскажем, почему нельзя копировать сайт, контент и фирменный стиль у конкурентов.
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
05.03.2020 10:53
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": Незаконные свалки и проблемы очистных сооружений в Карелии. Пути решения.
13.03.2020 15:33
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»