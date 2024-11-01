Отремонтированный мост в Петрозаводске вновь закрыли

Недавно отремонтированный мост на Кургане полностью закрыли для прохода.

Пешеходный мост через Лососинку в парке Курган в Петрозаводске, недавно отремонтированный, вновь полностью закрыли для прохода. Соответствующие фото появились в паблике «Кукковка РФ |микрорайон Кукковка».

«А что опять с мостом на Кургане? Только недавно вроде бы его починили и открыли», — задалась вопросом автор фото.

Ранее петрозаводчанин жаловались на состояние этого моста. После оформления объекта в муниципальную собственность покрытие отремонтировали. Однако спустя две недели мост вновь оказался закрыт для прохода.