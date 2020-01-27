Отреставрированную Варваринскую церковь в Карелии установят на месте сгоревшей

Продолжается реставрация памятника деревянного зодчества XVII века - Варваринской церкви из деревни Яндомозеро.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсети, над восстановлением памятника деревянного зодчества федерального значения работают специалисты архитектурно-реставрационного центра "Заонежье". Члены Общественной палаты Карелии посетили специально оборудованную производственную площадку в Петрозаводске, куда перевезли элементы разобранного памятника, чтобы обеспечить реставрационные работы надлежащего качества.



фото со страницы главы Карелии/https://vk.com/id419407976

"Сейчас в закрытом помещении идет реставрация бревен основного сруба, - отметил Парфенчиков. - По предварительной оценке, процент возвращаемого в сруб материала выше, чем предполагалось ранее. Одновременно идут работы по реставрации восьмерика колокольни. Важно, что все решения принимаются при участии авторского надзора и технадзора заказчика, под контролем Управления по охране объектов культурного наследия Карелии".



источник фото - страница главы Карелии/ https://vk.com/id419407976

По словам Артура Перфенчикова, после завершения реставрационных работ церковь Великомученицы Варвары будет, как и планировалось, перевезена в деревню Типиницы на место сгоревшей в 1975 году Вознесенской церкви. Допущенные предыдущим подрядчиком ошибки уже устранены, подклет храмовой части перевезен в деревню Типиницы и смонтирован на фундаменте.

Подробнее о том, как Варваринская церковь - памятник деревянного зодчества XVII века чуть не превратился в дрова в Заонежье, читайте здесь.