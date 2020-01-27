890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, когда в Петрозаводске отремонтируют мосты 9
27.01.2020 10:17
Жильцам сгоревшего под Петрозаводском дома нужна помощь 1
27.01.2020 10:14
Пожарные эвакуировали 23 человека из горящего дома в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 1
27.01.2020 10:09
Детсад в Карелии, где травмировалась маленькая девочка, хотел избежать ответственности 2
27.01.2020 12:42

Отреставрированную Варваринскую церковь в Карелии установят на месте сгоревшей

Новости. Общество
08:05, 28 Января 2020
фото: страница главы Карелии/ https://vk.com/id419407976
Загрузка...

Продолжается реставрация памятника деревянного зодчества XVII века - Варваринской церкви из деревни Яндомозеро.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсети, над восстановлением памятника деревянного зодчества федерального значения работают специалисты архитектурно-реставрационного центра "Заонежье". Члены Общественной палаты Карелии посетили специально оборудованную производственную площадку в Петрозаводске, куда перевезли элементы разобранного памятника, чтобы обеспечить реставрационные работы надлежащего качества.


фото со страницы главы Карелии/https://vk.com/id419407976

"Сейчас в закрытом помещении идет реставрация бревен основного сруба, - отметил Парфенчиков. - По предварительной оценке, процент возвращаемого в сруб материала выше, чем предполагалось ранее. Одновременно идут работы по реставрации восьмерика колокольни. Важно, что все решения принимаются при участии авторского надзора и технадзора заказчика, под контролем Управления по охране объектов культурного наследия Карелии".


источник фото - страница главы Карелии/ https://vk.com/id419407976

По словам Артура Перфенчикова, после завершения реставрационных работ церковь Великомученицы Варвары будет, как и планировалось, перевезена в деревню Типиницы на место сгоревшей в 1975 году Вознесенской церкви. Допущенные предыдущим подрядчиком ошибки уже устранены, подклет храмовой части перевезен в деревню Типиницы и смонтирован на фундаменте.

Подробнее о том, как Варваринская церковь - памятник деревянного зодчества XVII века чуть не превратился в дрова  в Заонежье, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
21.01.2020, 07:24
Петербургский предприниматель предложил построить в Петрозаводске метро
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске

Аналитика

27.01.2020 16:16
Политкухня
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет?
От результата мартовских выборов зависит не только политическая ситуация в Приладожье, но и ее развитие в Карелии в целом.
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 2
27.01.2020 09:33
Самые страшные злодеи Карелии 4
24.01.2020 09:56
Куда пропала взятка
23.01.2020 13:33
Преимущества баннерной рекламы
23.01.2020 09:04
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2020 13:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
архив чтиво

Медиа

Открытие катка в Губернаторском парке в 2020
27.01.2020 15:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»