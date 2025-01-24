Отреставрированный к 100-летию Карелии дом в центре Петрозаводска вновь начал разваливаться

С фасада дома на проспекте Ленина в столице Карелии на прохожих посыпались кирпичи.

С фасада дома 36 по проспекту Ленина в Петрозаводске, со стороны улицы, на тротуар упали кирпичи. Об этом вчера, 27 января, сообщили в ЕДДС карельской столицы, предупредив горожан об осторожности.

Как выяснили в «Столице на Онего», части лепнины упали прямо перед входом в магазины на первом этаже здания. Часть прилегающей к дому территории огородили.

Напомним, дом 36 по проспекту Ленина вместе с несколькими соседними зданиями был отреставрирован к 100-летию Республики Карелия. Работы были проведены в 2020 году, а уже через год в некоторых домах нарушения. Отреставрированные дома начали постепенно разваливаться.