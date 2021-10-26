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Отреставрированный к 100-летию Карелии главпочтамт разваливается на глазах (ФОТО)

Новости. От читателей
10:30, 26 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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С главпочтамта Петрозаводска продолжает падать лепнина.

В редакцию «Столицы на Онего» сегодня утром читатель прислал фото, на которых запечатлел в очередной раз огороженное лентами здание главпочтамта Петрозаводска и обрушение лепнины. Историческое здание «Дома связи», отреставрированное осенью 2018 года к 100-летию Карелии, продолжает разваливаться — куски лепнины с момента окончания реставрационных работ регулярно отваливаются, грозя упасть на голову прохожим.

Так, падение лепнины было зафиксировано в декабре 2019 года.

Позже Управление федеральной почтовой службы Карелии направило в адрес подрядчика, проводившего ремонт Дома связи, иск о некачественном выполнении ремонтных работ.

Напомним, проект ремонтно-реставрационных работ «Дома связи» начал разрабатываться еще в 2014 году. Здесь полностью отреставрировали барельеф на лицевом фасаде здания, заменили кирпичную кладку и большую часть лепных элементов. «Дом связи» покрасили в изначальный темно-серый цвет. Входную зону в центральный почтовый офис Петрозаводска оборудовали для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году были реконструированы часы на башне глампочтамта. Работы проводились исключительно за счет средств Почты России.

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Комментарии

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Кир
2021-10-26 12:25:55
Для начала уберите вождя с Круглой площади, бестолочи. Он мешает принимать правильные решения. :) Верните туда памятник Петру. Не вы делали, снимать и таскать по задворкам города у вас нет права.
Саныч
2021-10-26 13:01:26
Кир, а я не против Ильича. Мы студентами на нем пиво пили. Он в мае быстро нагревается, красота вообще. А вот улицы в центре я бы переименовал. Катанандов же убрал Урицкого с карты города, до остальных руки не дошли.
Кир
2021-10-26 13:24:29
Саныч, когда мы были молодыми и чушь прекрасную несли.© Эх...)))
Саныч
2021-10-26 13:32:31
Кир, есть такое :)
Неравнодушный
2021-10-26 12:55:43
Кир, согласен. Или пусть переименуют город, в Ленинск.
Vel
2021-10-26 12:52:47
Кир, отойди от сюда, ты мне думать мешаешь-где-то я уже это слышал. Ты не чуваш? А лучше иди руками облепиху сажай на крыше пассажа, ротом у тебя плохо выходит. Ленин, что бы не говорили великий русский, чего не скажешь о деятелях нынешнего режима.
Кир
2021-10-26 13:31:44
Vel, просто неуч. С тобой неинтересно. :) Да и выпиваешь, бестолочь.
Штази
2021-10-26 12:41:55
Нет, Кир, не в памятниках дело. Памятник этот и при Сталине тут стоял, но попробовали бы они при Иосифе Виссарионовиче так "эффективно" менеджерствовать.
Кир
2021-10-26 13:28:58
Штази, не надо. Вам, язычникам, хочется поклоняться. Не важно кому. :)
Off
2021-10-26 11:52:00
Там где правят педроссы , всегда разруха .. халтура и откаты .
Эксперд
2021-10-26 11:38:44
Работать некому - все урбанисты. С айфонами
Leopol'd
2021-10-26 12:04:50
Эксперд, всеред! К станку и мастерку!
Чего здесь-то?!
Сеня
2021-10-26 11:37:56
Ворьё и бездари заполонили Карелию хм .
Вася
2021-10-26 11:25:11
Делайте ещё победы,
Славчик
2021-10-26 11:20:21
Кругом "профессионалы"!?!
О чем говорить, так и вспомнишь :"назначение" губернатором взяточника Нелидова, все понимали что произошло,но ..."профессионалы"...
Штази
2021-10-26 11:06:38
Ни проект правильно сделать, ни осадки с крыши отвести, ни качество выполненных работ проверить - ничего не могут, прежние строители ушли, молодые пока на ошибках учатся, а денюшки немалые тю-тю.
NEZITIC
2021-10-26 10:46:05
предлагаю Слабуновой и Захарчук провести расследование, а не юбки просиживать
Саныч
2021-10-26 12:58:52
NEZITIC, предлагаю тебе принять таблетки.
Кир
2021-10-26 10:42:11
Нет, ребята, у нас вековое враньё - это способ выживания цивилизации. :)
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