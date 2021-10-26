Отреставрированный к 100-летию Карелии главпочтамт разваливается на глазах (ФОТО)

С главпочтамта Петрозаводска продолжает падать лепнина.

В редакцию «Столицы на Онего» сегодня утром читатель прислал фото, на которых запечатлел в очередной раз огороженное лентами здание главпочтамта Петрозаводска и обрушение лепнины. Историческое здание «Дома связи», отреставрированное осенью 2018 года к 100-летию Карелии, продолжает разваливаться — куски лепнины с момента окончания реставрационных работ регулярно отваливаются, грозя упасть на голову прохожим.

Так, падение лепнины было зафиксировано в декабре 2019 года.

Позже Управление федеральной почтовой службы Карелии направило в адрес подрядчика, проводившего ремонт Дома связи, иск о некачественном выполнении ремонтных работ.

Напомним, проект ремонтно-реставрационных работ «Дома связи» начал разрабатываться еще в 2014 году. Здесь полностью отреставрировали барельеф на лицевом фасаде здания, заменили кирпичную кладку и большую часть лепных элементов. «Дом связи» покрасили в изначальный темно-серый цвет. Входную зону в центральный почтовый офис Петрозаводска оборудовали для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году были реконструированы часы на башне глампочтамта. Работы проводились исключительно за счет средств Почты России.