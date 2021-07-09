Отреставрированный воинский мемориал открылся на юге Карелии

В окрестностях Питкяранты открылись два братских захоронения воинов, погибших во время Зимней и Великой Отечественной войн, сообщили в правительстве Карелии.

Сегодня в окрестностях города Питкяранта состоялось открытие после реконструкции двух воинских захоронений. В братских могилах № 23 и № 24 лежат останки бойцов и командиров, погибших во время Зимней и Великой Отечественной войн. Во время церемонии почетный знак лауреата 2020 года Игорь Корсаков вручил одному из руководителей группы «Поиск» Михаилу Ларионову.

Захоронения в этих местах появились в 1940 году, когда шла Советско-финляндская война. Первоначально здесь похоронили 33 бойца 453-го артиллерийского полка 168-й стрелковой дивизии. Позже, в 1944 году, при освобождении Питкяранты в братской могиле захоронили шесть бойцов 3-й бригады морской пехоты Балтийского флота.

Имена захороненных воинов 168-й стрелковой дивизии до последнего времени оставались неизвестными. Их установили участники группы «Поиск», которые изучали с этой целью материалы, хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны России.

«На протяжении 14 лет наша группа „Поиск“ ежегодно проводит работы по реконструкции братских захоронений советских воинов, погибших в Питкярантском районе, — рассказал руководитель поисковиков Александр Тиккуев. — Ко мне обратилась родственница красноармейца Черепанова с просьбой установить судьбу ее деда. Наша группа провела исследовательскую работу и восстановила список захороненных здесь бойцов».

Благодаря успешной работе, удалось найти и пригласить на церемонию родственников погибших героев. В мероприятии участвовали внучка красноармейца Владимира Ивановича Черепанова Фаина Вячеславовна Горбунова и племянницы младшего командира Михаила Федоровича Мокрецова — Галина Петровна Дегелева и Надежда Петровна Богданова, которые поблагодарили поисковиков и всех участников реконструкции.

На средства местных предприятий, индивидуальных предпринимателей и частных лиц было восстановлено это захоронение и сделана дорога к нему. Имена погибших зимой 1940 года и летом 1944 годов теперь запечатлены на реконструированном мемориале.

Торжественная церемония открытия после реконструкции братских захоронений была приурочена ко дню освобождения Питкяранты во время Великой Отечественной войны. 10 июля 1944 года войска Карельского фронта овладели городом в ходе Свирско-Петрозаводской операции.