Отряд «ЛизаАлерт» и ЕДДС Петрозаводска договорились о совместной работе

Единая дежурно-диспетчерская служба и поисковый отряд «ЛизаАлерт» заключили соглашение о сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве и информационном обмене заключили поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия и «Единая дежурно-диспетчерская служба» Петрозаводска. Об этом информирует паблик ЕДДС.

Соглашение предполагет, что в поисках пропавших граждан теперь будудт принимать участие как представители экстренных служб, так и волонтеры.

«Теперь при получении информации о пропаже человека к поиску будут подключены не только экстренные службы, но и добровольцы, прошедшие специальную подготовку, экипированные и имеющие опыт поисковой работы», — говорится в сообщении ЕДДС.

Ранее сообщалось, что крупнейшая добровольческая поисковая организация России «ЛизаАлерт» открыла свое отделение в Карелии.