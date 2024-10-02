Юные инспекторы движения Лахденпохского района соревновались на конкурсе «Безопасное колесо-2024»

Программа конкурса состояла из теоретических и практических заданий, а также творческого номера.

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени В. М. Чуйкина в Лахденпохье 19 октября состоялся муниципальный этап конкурса ЮИД «Безопасное колесо-2024», сообщили в официальном паблике Лахденпохского района.

Вновь лучшие отряды юных инспекторов движения со всего района собрались для того, чтобы посоревноваться между собой, поделиться опытом, весело и с пользой провести время.

В конкурсе приняли участие три команды ЮИД из Ихальской, Лахденпохской и Райваттальской школ.

Программа конкурса состояла из теоретических и практических заданий, а также творческого номера. Участники команд показали отличные знания и умения на всех этапах конкурса, а именно: станция «Знатоки правила дорожного движения», станция «Олимпийский резерв», станция «Знание основ оказания первой помощи», станция «Фигурное вождение велосипеда».

В общекомандном зачете места распределились следующим образом:

1 место — команда ЮИД Ихальской СОШ;

2 место — команда ЮИД Райваттальской СОШ;

3 место — команда ЮИД Лахденпохской СОШ.

В творческом конкурсе победу одержала команда ЮИД Райваттальской школы.

В личном первенстве среди девочек 1 место заняла Екатерина Скобова, 2 место — Ангелина Будрицкая, 3 место — Валерия Шкуратова.

Среди мальчиков 1 место в личном зачете занял Максим Черкасов, 2 место — Максим Русаков, 3 место — Степан Денисов.

Все участники конкурса получили памятные подарки, победители были награждены кубками и медалями.