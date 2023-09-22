Отрубленная голова кабана испугала жителей города по соседству с Карелией

В воскресенье, 24 сентября, одна из жительниц Приозерска наткнулась в городе на отрубленную голову дикой свиньи (18+).

В одном из приозерских пабликов опубликовали фоторгафии отрубленной головы кабана, на которую наткнулась одна из жительниц Ленинградской области.



«Меня чуть не съели дворовые собаки за голову кабана. Аккуратнее проходите у Суворова, 36. У кого есть номер телефона, кто отвечает за нашу территорию, пожалуйста, напишите», — сообщила горожанка.







Напомним, ранее костомукшане нашли в черте города отрубленную голову коровы.