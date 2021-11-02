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Отрытый люк с торчащим из него деревом встречает посетителей кладбища в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
10:13, 02 Ноября 2021
фото: © Паблик ВК «Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС"»

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Опасный колодец находится на участке дороги без освещения.

В паблике «Доброспас» опубликовано фото открытого колодца — как сообщается, он находится на Сулажгоре, возле входа в мемориальную часть Сулажгорского кладбища.

 

Колодец полностью открыт, находится на относительно узкой обочине непосредственно рядом с дорогой — именно там, где пролегает путь пешеходов. Фонари на этом участке улицы, судя по всему, отсутствуют.

Неизвестные воткнули в колодец березу, чтобы как-то обозначить опасное место.

В паблике напоминают, что для решения подобной проблемы существует сервис «Водный сигнал» компании «РКС Петрозаводск». С помощью него можно сообщить об отсутствии крышек люков через мессенджеры WhatsApp или Viber по номеру телефона 8-911-430-05-47. В сообщении необходимо указать адрес, где произошло повреждение, и по возможности выслать фото.

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