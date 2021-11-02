Отрытый люк с торчащим из него деревом встречает посетителей кладбища в Петрозаводске (ФОТО)

Опасный колодец находится на участке дороги без освещения.

В паблике «Доброспас» опубликовано фото открытого колодца — как сообщается, он находится на Сулажгоре, возле входа в мемориальную часть Сулажгорского кладбища.

Колодец полностью открыт, находится на относительно узкой обочине непосредственно рядом с дорогой — именно там, где пролегает путь пешеходов. Фонари на этом участке улицы, судя по всему, отсутствуют.

Неизвестные воткнули в колодец березу, чтобы как-то обозначить опасное место.

В паблике напоминают, что для решения подобной проблемы существует сервис «Водный сигнал» компании «РКС Петрозаводск». С помощью него можно сообщить об отсутствии крышек люков через мессенджеры WhatsApp или Viber по номеру телефона 8-911-430-05-47. В сообщении необходимо указать адрес, где произошло повреждение, и по возможности выслать фото.