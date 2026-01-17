РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00 Статьи
Обществоведение
Туристический налог в Карелии планируется взимать и с гостевых домов
16 января, 16:42 Статьи
Обществоведение
«Я просто психанула на себя»: как минута слабости принесла славу блогеру из Костомукши
15 января, 16:59 Статьи
Новости

Системе охлаждения мобильного катка на площади Кирова в Петрозаводске потребовался ремонт

14:16

Уголовное дело возбудили после истории с подвозом школьника в деревне Виданы

13:46

Двухэтажный дом полностью сгорел в Муезерском районе

13:01

Ситуацию с теплоснабжением на Кукковке держат на контроле городские власти

12:20

Без тепла на Кукковке остались жители 210 домов и воспитанники Кадетского училища

11:48

Жители десятков домов на Кукковке остались без тепла и горячей воды из-за аварии на сетях

11:15

Международный день снега сегодня отметят на трассе «Фонтаны»

10:02

Оценку за поведение могут ввести во всех российских школах с 1 сентября 2026 года

09:46

Жители Карелии стали жертвами мошенников в первые дни наступившего года

09:11

Карельская спортсменка вошла в пятёрку лучших на Всероссийских соревнованиях по биатлону

08:31

Правительство утвердило время ожидания скорой помощи

08:01

Жителей Карелии приглашают на арктический снежный фестиваль «Тропами Метсолы»

00:11

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

Более 400 человек вышли на старт фестиваля «На лыжи!» в Карелии

20:01

Жительница Карелии родила своего четвёртого ребёнка в машине скорой помощи

19:01

Самолёт более часа кружил над Ладожским озером

18:01

Соревнования «Кубок надежды», Чемпионат и Первенство по художественной гимнастике проходят в Карелии

17:21

Ферму в Карелии, где нашли останки животных, проверит Следком России

17:01

Администрация Петрозаводска заявила о снижении жалоб на коммунальные службы

16:01

Автобус съехал в кювет на трассе в Карелии

15:31

«Человек-легенда!» Экс-министр образования Карелии Галина Разбивная отмечает юбилей

15:01

В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций

14:21

Режим повышенной готовности ввели в Суоярвском округе

13:31

Более 90 детей пострадали в ДТП в прошлом году в Карелии

12:41

Тепло и горячая вода возвращаются в дома жителей Сегежи

12:01

Трое малышей появились на свет во время блэкаута в Сегеже

11:31

Карельские синоптики рассказали о погоде в Крещенскую ночь

11:01

Автомобиль перевернулся на крышу после ДТП в Петрозаводске

10:31

Прокуратура Сегежского округа проведёт «горячую линию» по вопросам ЖКХ

10:01

Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав семьи с ребёнком-инвалидом в Карелии

09:20

Спасатели измерили толщину льда в Петрозаводской губе Онежского озера

09:00

25 свадеб сыграли в карельских тюрьмах в прошлом году

08:30

Ученые рассказали, что скрыто под льдами Антарктиды

00:06
Оценку за поведение могут ввести во всех российских школах с 1 сентября 2026 года
Сегодня 09:46 Общество
Поделиться

Минпросвещения подготовило проект приказа об оценке за поведение в школах.

фото: © Столица на Онего

В проекте приказа сообщается, что школьники обязаны «добросовестно осваивать» образовательную программу, посещать занятия и выполнять домашние задания. Кроме того, ученики обязаны «не использовать средства подвижной радиотелефонной связи» за исключением экстренных случаев.

— Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся, — говорится в документе.

В Минпросвещения ранее уточнили, что оценка будет введена во всех школах с 1 сентября 2026 года. Там также указали, что изменения разработали по результатам проведения пилотного проекта. Пилот стартовал в начале этого учебного года в семи регионах — это Новгородская, Тульская, Ярославская, Ленинградская области, ЛНР, Чечня и Мордовия. Всего в нем по собственной инициативе участвовали 89 школ. При этом оценку за поведение выставляли только учащимся 5–8-х классов.

Каждой школе предложили на выбор одну из трех моделей оценки: зачет/незачет, образцовое/удовлетворительное/ неудовлетворительное поведение, а также традиционная пятиуровневая система («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «совсем неудовлетворительно»). Затем утвердят наиболее эффективную. В будущем оценка будет отображаться в документе об окончании школы.

 

Обсудить (0) в ленту
Уголовное дело возбудили после истории с подвозом школьника в деревне Виданы
Сегодня, 13:46 Общество
Двухэтажный дом полностью сгорел в Муезерском районе
Сегодня, 13:01 Происшествия
Ситуацию с теплоснабжением на Кукковке держат на контроле городские власти
Сегодня, 12:20 Политика
Без тепла на Кукковке остались жители 210 домов и воспитанники Кадетского училища
Сегодня, 11:48 Политика
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение