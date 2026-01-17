Оценку за поведение могут ввести во всех российских школах с 1 сентября 2026 года

Минпросвещения подготовило проект приказа об оценке за поведение в школах.

В проекте приказа сообщается, что школьники обязаны «добросовестно осваивать» образовательную программу, посещать занятия и выполнять домашние задания. Кроме того, ученики обязаны «не использовать средства подвижной радиотелефонной связи» за исключением экстренных случаев.

— Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся, — говорится в документе.

В Минпросвещения ранее уточнили, что оценка будет введена во всех школах с 1 сентября 2026 года. Там также указали, что изменения разработали по результатам проведения пилотного проекта. Пилот стартовал в начале этого учебного года в семи регионах — это Новгородская, Тульская, Ярославская, Ленинградская области, ЛНР, Чечня и Мордовия. Всего в нем по собственной инициативе участвовали 89 школ. При этом оценку за поведение выставляли только учащимся 5–8-х классов.

Каждой школе предложили на выбор одну из трех моделей оценки: зачет/незачет, образцовое/удовлетворительное/ неудовлетворительное поведение, а также традиционная пятиуровневая система («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «совсем неудовлетворительно»). Затем утвердят наиболее эффективную. В будущем оценка будет отображаться в документе об окончании школы.