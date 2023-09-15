Оценку земельных участков обсудят в мэрии Петрозаводска

В администрации карельской столицы 18 сентября пройдет очередное планерное совещание.

Определение кадастровой оценки земельных участков обсудят в Администрации Петрозаводска. Информация об этом появилась на сайте городской мэрии.

На открытом планерном совещании 18 сентября выступит директор ГБУ РК «Центр государственной кадастровой оценки Республики Карелия» Марк Орлов, который расскажет об определении кадастровой оценки земельных участков и объектов капитального строительства.

Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна в интернете.